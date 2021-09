Senioren in US-Politik: 88 Jahre alter Senator kandidiert erneut

Washington – Das zweitälteste Mitglied im US-Senat, Chuck Grassley (88), will im kommenden Jahr zur Wiederwahl antreten. Der republikanische Senator aus dem US-Bundesstaat Iowa kündigte am Freitag an, bei den Kongresswahlen 2022 erneut zu kandidieren. Grassley schrieb am Freitagvormittag (Ortszeit) in einem Tweet: "Es ist 4 Uhr morgens in Iowa, also bin ich am Laufen. Das mache ich sechs Mal pro Woche."