2:1-Erfolg in Linz: HCI drehte Match zum Sieg

Zachary Magwood (r.) gelang beim 2:1-Erfolg in Linz der entscheidende Treffer in der Verlängerung.

Linz – Viertes Saisonspiel, zweiter Sieg: Nach den beiden klaren Niederlagen mit dem 2:6 beim KAC und dem 1:5 gegen Bratislava durfte der HC Innsbruck am Freitag einen Erfolg bejubeln. Im Auswärtsspiel der ICE Hockey League kamen die Haie bei den Black Wings Linz in der Verlängerung zu einem 2:1-Sieg (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). Dabei drehten die Tiroler die Partie nach einem Rückstand noch um, hatte Julian Pusnik die oberösterreichischen Gastgeber doch nach einem torlosen ersten Abschnitt noch mit 1:0 in Führung gebracht (31.).