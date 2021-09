15 Osttiroler Gemeinden investierten 21 Millionen Euro in Datennetz

Lienz – Vor zehn Jahren ergab eine Erhebung des Landes zur Verfügbarkeit von Breitband-Internet mit 100 Megabit, dass zwar in der Inntalfurche und einigen Nordtirol-Talschaften solche Anschlüsse verfügbar waren – ganz Osttirol war aber ein weißer Fleck auf der Landkarte. In den vergangenen acht Jahren hat sich der Planungsverband 36 Lienz und Umgebung (PV 36) zum Vorreiter in Tirol entwickelt, wie auch ein ähnliches Projekt im Zillertal. In den meisten der fünfzehn Gemeinden des PV 36 sind bereits flächendeckend Internetanschlüsse mit einer Geschwindigkeit von aktuell einem Gigabit verfügbar (und zwar in beide Richtungen). Und weil die gemeindeeigene Investition in eine Netzinfrastruktur auf der Basis von Lichtwellenleitern erfolgte, sind künftige Geschwindigkeitssteigerungen problemlos möglich. Alle paar Jahre verdoppelten sich bisher die Anschlusswerte – bei in etwa gleichbleibenden monatlichen Kosten. Das Lichtwellenleiternetz wurde „RegioNet“ getauft, dabei handelt es sich um eine geschützte Wort- und Bildmarke, die in Zukunft in ganz Osttirol zur Anwendung kommen soll.