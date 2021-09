Knappentanz ließ Geschichte des Bergbaus wieder aufleben

Die Geburtsstunde dieser Veranstaltungsreihe schlug 2001. Initiatoren waren Rudolf Palme und Wolfgang Ingenhaeff-Berenkamp. „Jährlich oder gar nicht“, gab damals Bürgermeister Hans Lintner die Devise aus. In Schwerpunktthemen wird seither die Geschichte des Tiroler Berg- und Hüttenwesens dokumentiert. „Dieser Kongress hat sich zu einer wichtigen Veranstaltung entwickelt, da Kapitel für Kapitel der für die Tiroler Geschichte so bedeutsame Bergbau aufgearbeitet wird“, betont Lintner. Mit Jörg Benndorf und seinem Vortrag „Grubenvermessung heute“ stand zu Beginn gleich ein fachbezogenes Schwergewicht am Rednerpult. Dem Auftakt folgen Vorträge und Exkursionen in Schwaz und Sterzing.