Markus Heltschl: Der Filmemacher als Detektiv

Innsbruck – Er sei ein Langsamarbeiter, sagt der in München lebende Tiroler Filmemacher Markus Heltschl. Drei Jahre lang habe er etwa an dem Film über den Großmeister der frühen Fotografie, Heinrich Kühn, gearbeitet. Um etwa im Zug seiner Recherche im Essener Folkwangmuseum nicht nur von originalen Kühn’schen Negativen Positive in dessen Edeldruckverfahren herzustellen und filmisch zu dokumentieren, sondern auch die in der Österreichischen Nationalbibliothek liegenden Autochrome Kühns zu digitalisieren.