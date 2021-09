Schlauch geplatzt: Feuerwehrmann in Kartitsch verletzt

Kartitsch – Bei einer Feuerwehrübung in Kartitsch wurde am Freitag ein 58-jähriger Feuerwehrmann verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war die Freiwillige Wehr kurz nach 20 Uhr am Üben, als ein unter Druck stehender Feuerwehrschlauch unmittelbar vor dem Verteiler platzte.