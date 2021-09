WSG Tirol muss gegen Ried ran: Der Zweck heiligt die Mittel

Innsbruck – Mit der Leichtigkeit des Seins schreitet heute im Tivolistadion mit Sicherheit der SV Ried auf den Rasen. Zwölf Punkte haben die Wikinger in dieser Saison mit ihrer defensiven Fünferkette, Stärke bei Standard- und Umschaltsituationen erobert, zuletzt tankten die Oberösterreicher in der Liga mit einer Aufholjagd gegen den WAC (von 0:3 auf 3:3) wie souveränem 3:1-Cuperfolg über Steyr weiteres Selbstvertrauen.

„Sie sind in einer phantastischen Verfassung, erinnern an unsere Vorsaison. Wir werden höllisch aufpassen und immer ein Auge auf unsere Restverteidigung werfen müssen“, weiß WSG-Tirol-Cheftrainer Thomas Silberberger um die Gefahrenherde, die vom heutigen Gegner drohen.

Die WSG Tirol muss sich nach dem wichtigen 4:2-Cupsieg bei Zweitligist GAK (weiter) neu erfinden. Sprich jene, die in der Vorsaison Reservisten (z. B. Sabitzer, Müller, Klassen ...) waren, müssen in die Rollen wichtiger Stammspieler hineinwachsen. Und jene, die aus der Regionalliga – wie beispielsweise Stefan Skbro – nach oben gezogen werden, müssen mutig zu Werke gehen.

„Ich lasse mir die Mannschaft nicht mehr schlechtreden“, hat Silberberger Vertrauen in seine Jungs. Im Wissen, dass es um das „Mindset“ geht – eben jene Bereitschaft, in der obersten heimischen Spielklasse hochkonzentriert zur Sache zu gehen. Am Material (neben Kreuzbandopfer Tobias Anselm fehlen erneut Juve-Leihgabe Giacomo Vrioni und Innenverteidiger Maxime Awoudja) wird sich nicht viel ändern, nur Zan Rogelj kehrt nach seiner Cup-Pause wieder in den Matchkader zurück.