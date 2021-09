Überraschendes aus dem Hause BMW

Die Tage des i3 sind gezählt, aber nicht jene der Elektroautos von BMW. Der Konzern rückt allmählich neue Produkte heraus, lernt aus den Erfahrungen mit dem i3. Bestes Beispiel dafür ist der iX3, der von der Karosserie her vertraut ist, in Sachen Komfort keine Einbußen verlangt und bei der Reichweite ehrgeizige Versprechen einlösen kann.

Beginnen wir mit dem Äußeren. Unverkennbar orientiert sich der iX3 von der Karosserie her am konventionell gezeichneten Sport Utility Vehicle X3, entsprechend überrascht keineswegs das Midsize-Format: 4,73 Meter lang ist der iX3, Hauptunterscheidungsmerkmal zum X3 ist die geschlossene Doppelniere. Innen gibt es ausreichend Platz für fünf Insassen, auch das Gepäckabteil kann sich sehen lassen: Zwischen 510 und 1560 Liter lassen sich verstauen – platzschonend haben die Konstrukteure den Lithium-Ionen-Akku im Unterboden verstaut.

Der installierte Speicher bringt Vor- und Nachteile mit sich – vor allem das Gewicht zeigt seine Janusköpfigkeit: Die Batterie trägt erheblich bei zur Masse des Fahrzeugs, immerhin sind es 2,2 Tonnen, die es zu bewegen gilt. Positiv wirkt sich der tiefe Schwerpunkt aus, das zeigt sich beim Kurvenverhalten, denn hier lässt der iX3 im Grund hohe Tempi zu. Der Wohlfühlfaktor ist jedoch ein anderer, das nehmen wir erst recht beim Bremsen wahr. Hier merkt der Fahrer das Übergewicht, das dazu anregt, lieber entspannt zu fahren. Dabei macht der Elektromotor Laune, immerhin sind bis zu 286 PS und 400 Newtonmeter maximales Drehmoment abrufbar. Diese Daten bilden sich in der Längsdynamik ab, keine sieben Sekunden vergehen, bis der iX3 von null auf 100 km/h beschleunigt.

Theoretisch lässt sich das Modell bis zu 180 km/h schnell fahren – davon ist aber grundsätzlich abzuraten, wenn eine längere Reise geplant ist, die verlässliche Reichweiten erfordert. Und hier zeigt sich, dass BMW an Kompetenzen ordentlich zugelegt hat: Ein voller Akku bietet sogar mehr als 500 Kilometer Reichweite an, bei zurückhaltender Fahrweise freundeten wir uns mit rund 450 Kilometern tatsächlicher Reichweite an – und das inklusive gemütlicher Autobahnfahrten.