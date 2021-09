Elektrisierendes Cooper-Gefühl im Mini SE

Innsbruck – Ganz unauffällig parkt der neue Cooper SE mitten in der Mini-Preisliste. Einzig die NoVA-Einstufung von 0 Prozent zeugt davon, dass es sich hier wohl um die neue Elektrovariante des Bayern aus Oxford handelt. Auch der Stromer erfüllt die Erwartungen an einen Cooper: 184 PS treffen samt 270 Newtonmetern auf 1440 Kilogramm.

Eine spannende Ansage – aber nach Verzicht darf ein Mini eh nie riechen. Diesen lässt schon eher der Blick auf die Batteriekapazität befürchten: 32,6 kWh sind auch unter kleinen Stromern nicht die Welt. Und so verspricht Mini auch gar nicht mehr als 234 Kilometer Reichweite – in der Realität konnten wir im TT-Test gleich noch einmal locker 50 Kilometer abziehen.

Im Fall des SE heißt dies: eine Wallbox in der privaten Garage und den Cooper als edles Zweitauto jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit emissionsfrei genießen. Vorteil der kleinen Batterie: Sie ist (allerdings mit maximal 50 KW) auch wieder schnell geladen. Erst in Fahrt, ist auch dieser Cooper ein Spaßmacher ersten Ranges: Die ansatzlose Kraft des starken E-Motors harmoniert ganz hervorragend mit dem fantastischen Fahrwerk. Die Kombination treibt den Mini im Sportprogramm wie eine kleine Kanonenkugel voran. Die direkte Lenkung und die Kurvengier des Cooper machen das Mehrgewicht des SE mehr als wett.