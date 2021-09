Abhörgerät im Schlafzimmer: Neue Doku zu Überwachung von Britney Spears

New York – Die US-Popsängerin Britney Spears soll laut einer neuen Dokumentation der New York Times unter der Vormundschaft ihres Vaters James jahrelang massiv überwacht worden sein. Im Schlafzimmer der heute 39-Jährigen seien ein Abhörgerät angebracht und Daten auf ihrem Handy kopiert worden. Das berichtete die US-Zeitung am Freitagabend (Ortszeit) unter Berufung auf Material, das von einem ehemaligen Mitarbeiters der Sicherheitsfirma Black Box zur Verfügung gestellt worden sei.