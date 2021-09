0:3 gegen die Vienna Capitals: Haie verloren im Schlussdrittel den Biss

Wien – Nachdem die Black Wings Linz am Freitag beim 1:2 in der Verlängerung gegen den HC Innsbruck ihren ersten Saison-Punkt geholt hatten, schrieben am Samstag auch die Vienna Capitals erstmals mit den Tirolern als Gegner an. In der ICE Hockey League mussten sich die Haie nach einer lange Zeit torlosen Partie am Ende 0:3 (0:0, 0:0, 0:3) geschlagen geben.