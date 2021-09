Aus dem Widerstand zu den Nazis im Gefängnis

Wien – „Wissen Sie, ich bin mitten unter Nazis, SS, Gestapo!! Ich als ihr größter Feind!“, schrieb Maria Stromberger am 18. Juli 1946 an ihren Freund Edward Pys in Polen. Die Krankenschwester war in Brederis interniert, einem Anhaltelager für Nationalsozialisten in Vorarlberg. Ihr wurde vorgeworfen, im Konzentrationslager Auschwitz Häftlingen tödliche Phenolspritzen verabreicht zu haben. Die Realität war eine andere: Maria Stromberger hatte unter Einsatz ihres Lebens den Widerstand im Lager unterstützt. Der frühere Grün-Abgeordnete Harald Walser erinnert in einem aktuellen Buch an diese außerordentliche Frau.