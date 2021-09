ÖVP verteidigt Platz 1 bei OÖ-Wahl klar, FPÖ vor SPÖ, MFG & NEOS im Landtag

Bundeskanzler Sebastian Kurz und Landeshauptmann Thomas Stelzer in Jubelstimmung im ÖVP-Wahlzentrum in Linz.

Die Zahlen: Laut den Hochrechnungen von Arge Wahlen für die APA und SORA für den ORF kam die ÖVP auf rund 37,5 Prozent, was einem Plus von etwa einem Prozentpunkt gegenüber dem historischen Tiefstand vor sechs Jahren entspricht. Die FPÖ, die 2015 von der Flüchtlingskrise profitiert und ihr bestes Ergebnis aller Zeiten erreich hatte, stürzte auf knapp unter 20 Prozent, was einer Drittelung gleich kommt. Für die SPÖ werden rund 18,5 Prozent ausgewertet, womit man ziemlich exakt gleich bleiben dürfte. Die Grünen werden mit gut zwölf Prozent an die zwei Prozentpunkte zulegen.