Ein neues Traum-Duo bei der WSG Tirol: Zwei 20-Jährige fädelten Sieg ein

Innsbruck – Als wäre die Ausfallsliste beim Tiroler Tabellenschlusslicht mit den beiden Angreifern Giacomi Vrioni und Tobias Anselm (kam nach seiner Kreuzband-OP nach Hause) sowie Innenverteidiger Maxime Awoudja nicht schon groß genug, gesellte sich am Samstag Felix Bacher nach nur fünf Minuten (Adduktorenverletzung) dazu.

Die WSG, die in Minute zwei durch Zan Rogelj erstmals angeklopft hatte und außer einem Schuss des Rieder Ex-Wackerianers Murat Satin (8.) fast nichts zuließ, blieb trotz aller Nackenschläge aber cool und kombinierte sich von hinten heraus (Petsos rückte nach dem Bacher-Ausfall zu Behounek ins Abwehrzentrum) mit dem ersten Sieg auch in der Liga aus der Krise. Präsidentin Diana Langes und Ex-Angreifer Zlatko Dedic – die WSG ist ja auf Stürmersuche – lachte das Herz.

„Wir hatten die erste Viertelstunde Probleme. Ich bin aber extrem stolz, was ab der 20. Minute passiert ist“, sprach WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger von 66 Prozent Ballbesitz und über 600 Pässen. Mit zwei 20-jährigen Protagonisten: Als Einfädler in Durchgang eins stand ausnahmslos Stefan Skrbo im Mittelpunkt, der am Weg zur 3:0-Führung maßgerecht zweimal Thomas Sabitzer (28., 45.) und einmal Abwehrchef Raffael Behounek (32.) mit Stanglpass bzw. zwei Flankenbällen bediente. „Ich hab’ gewusst, dass der Junge kicken kann“, nickte Silberberger nach dem Match, um nachzureichen: „Auch Valentino Müller hat überragend gespielt.“