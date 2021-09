FC Wacker verspielte bei 1:3-Niederlage gegen den GAK frühe Führung

Die Wacker-Verteidiger Alexander Joppich (l.) und Stefan Hager bekamen den GAK nicht entscheidend in den Griff.

Graz – Der FC Wacker Innsbruck droht in der 2. Liga den Anschluss an Tabellenführer Austria Lustenau zu verlieren. Die Tiroler, die ohne einige Stammkräfte (u.a. Vitteriti, Hupfauf/beide verletzt) antreten mussten, unterlagen dem GAK 1:3. In der Tabelle hat der Wacker als Fünfter bereits neun Punkte Rückstand auf den Leader aus dem Ländle.