Teilnehmer vom Imster Radmarathon in Arzl gegen Auto geprallt

Arzl – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagvormittag während des Imster Radmarathons im Pitztal. Ein 89-jähriger Österreicher fuhr gegen 11 Uhr mit dem Auto auf der Jerzner Landesstraße (L243).

Als er in die Pitztaler Landesstraße (L16) taleinwärts einbiegen wollte, übersah er offenbar, dass dort Ordner des Marathons den Straßenverkehr regelten und gerade einige Teilnehmer in hohem Tempo in Richtung Imst fuhren. Ein 46-jähriger Rennradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen das abbiegende Auto. Der Radfahrer wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und dadurch unbestimmten Grades verletzt.