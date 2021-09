Rückkehr des Red Bull Flugtags lockt Tausende an die Neue Donau

Wien – Nach neun Jahren ist der Red Bull Flugtag am Sonntag wieder in Wien gelandet. Bei prachtvollem Wetter verfolgten Tausende von Besuchern und Besucherinnen, wie 40 Flugcrews aus ganz Österreich mit ihren selbst gebastelten Fluggeräten in der Brigittenauer Bucht abhoben und möglichst weit in der Neuen Donau notwasserten, wie es in einer Aussendung hieß.