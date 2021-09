Wahl-Sensation in Graz: KPÖ nimmt ÖVP Platz 1 ab, BM Nagl tritt zurück

Die ÖVP verliert bei der Wahl in Graz fast 12 Prozentpunkte auf 26,1 Prozent, während die KPÖ auf 28,8 Prozent (plus 8,5 Punkte) zulegte. Elke Kahr könnte damit die erste KPÖ-Bürgermeisterin einer Landeshauptstadt werden. VP-Bürgermeister Siegfried Nagl trat noch am Abend zurück.