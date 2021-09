Kitzbühel – Eine fünfstellige Summe in Form von Uhren und anderen Wertgegenständen hat sich ein Dieb am Samstag in Kitzbühel zu Eigen gemacht. Der Langfinger stahl die Sachen aus mehreren Taschen, die in einer Freizeitanlage unbeaufsichtigt abgestellt waren. Zu den Taten war es zwischen 10.40 Uhr 15 Uhr gekommen. Der oder die Täter konnten noch nicht ausfindig gemacht werden. (TT.com)