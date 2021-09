Grazer KPÖ-Chefin Kahr: Von einem schwierigen Erbe zum ganz großen Wurf

Elke Kahr hat geschafft, was wohl kaum jemand für möglich gehalten hätte. Sie könnte nach ihrem Sensationserfolg in Graz die erste kommunistische Bürgermeisterin einer Landeshauptstadt werden. Dabei war es am Anfang nicht leicht, in die Fußstapfen ihres Vorgängers Ernest Kaltenegger zu treten.