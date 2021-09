WSG Tirol muss im Cup-Achtelfinale zum Bundesliga-Duell beim LASK

Im Achtelfinale des ÖFB-Cups kommt es zu zwei direkten Duellen von Bundesligisten. Der LASK empfängt in Pasching die WSG Tirol, Sturm Graz hat gegen die SV Ried Heimrecht. Titelverteidiger Salzburg muss auswärts bei Zweitligist SKN St. Pölten antreten. Auch Rapid hat ein Auswärtsspiel bei einem Zweitliga-Verein vor der Brust, tritt in Amstetten an. Der WAC gastiert in Lafnitz, Hartberg bei Blau-Weiß Linz.