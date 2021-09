Klangspuren Schwaz: Tönende Brücken über Unüberbrückbarem

Piano, Perkussion und Stubenmusik: Wolfgang Mitterers raumgreifende Klangcollage „bridges 1–11“ wurde in Schwaz uraufgeführt.

Auch mit seiner jüngsten Arbeit, der Klangbilder-Serie „bridges 1–11“, findet Mitterer einen neuen Weg, musikalische Vielfalt unter eine Kappe zu bringen. Die Uraufführung der streng getakteten Großbaustelle am Samstagabend in der Tennishalle Schwaz hat das Festival Klangspuren, das das Werk in Auftrag gab, mit „Ein Fest der Gemeinsamkeit“ überschrieben. Das klingt zwar ein bisschen nach halbesoterischem Gruppenkuscheln, trifft die Sache aber ziemlich genau.