Ringen ums Budget beginnt: Heißer Herbst im Innsbrucker Gemeinderat

Innsbruck – Spätabends landete vor wenigen Tagen der Budgetentwurf der Stadt Innsbruck in den E-Mail-Postfächern der ressortführenden Stadtsenatsmitglieder. Ab heute sollen die politischen Gespräche darüber in die heiße Phase gehen. In anderen Jahren eine wichtige, aber nicht gerade nervenzerfetzende Phase im politischen Jahreslauf. Heuer könnte das anders sein. Schließlich legt BM Georg Willi (Grüne) in Zeiten einer Pandemie ein Doppelbudget vor.