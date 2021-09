Kletter-Star, Problemwolf und Wahl-Analysen: Das war „Tirol Live“

Nach seinem WM-Triumph vergangene Woche und seinem Staatsmeistertitel am Wochenende schaute Kletter-Star Jakob Schubert am Montag gleich im „Tirol Live“-Studio bei TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern vorbei. Trotz seiner vielen Erfolge zeigte sich der Tiroler ehrgeizig wie eh und je. „Ich habe noch viele Ziele, die gehen mir nie aus", so Schubert. Als Kletterer habe man nie ausgelernt, man könne an sich arbeiten und sich verbessern. Absolutes Highlight seien für ihn die Olympischen Spiele in Tokio mit dem Gewinn der Bronzemedaille gewesen. „Ich habe gesehen, wie geil Olympia ist, deswegen möchte ich in Paris 2024 unbedingt wieder dabei sein."