Hitzewelle mal sieben: Mehr Extremwetter im Leben junger Generation

Potsdam/Wien – Ein heute geborenes Kind wird in seinem Leben aufgrund des Klimawandels im Schnitt viel mehr Extremwetter erleben als ein 1960 geborener Mensch: In seine Lebenszeit werden doppelt so viele Waldbrände, drei Mal so viele Überschwemmungen und Ernteausfälle, sieben Mal so viele Hitzewellen fallen – sollten die Länder ihre aktuellen Strategien zur Reduktion von Treibhausgasen beibehalten. Das berichtet ein Forscherteam mit österreichischer Beteiligung im Fachjournal Science.