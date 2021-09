Das Funkeln ist bei der WSG Tirol nach dem ersten Saisonsieg zurück

Innsbruck – Thomas Silberberger schlüpfte schon vor dem Match gegen die Innviertler in die Rolle des Orakels: „Wenn der Sabitzer gegen Ried trifft, schaut unsere Stürmerdiskussion schon wieder anders aus.“ Und dann versenkte die LASK-Leihgabe gleich drei Stück im Ried-Kasten und beendete damit auch seine Torsperre in der Bundesliga: „Natürlich tut das gut. Die Last ist aber vor allem abgefallen, weil wir drei Punkte geholt haben.“