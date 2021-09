Tiroler Telemedizinprogramm „HerzMobil" führt zu Mortalitätsreduktion

Innsbruck – Die Ergebnisse einer unter 250 Herzpatienten im Zeitraum von 2016 bis 2019 durchgeführten Studie belegen, dass durch das telemedizinische Programm „HerzMobil Tirol" die Mortalität um rund 50 Prozent reduziert wurde. Auch die Wiederaufnahmen in Krankenhäusern gingen um etwa 38 Prozent zurück. „Ein absolutes Vorzeigeprojekt", sagte Gesundheitslandesrätin Annette Leja (ÖVP) angesichts dieser Zahlen.

Die durch „HerzMobil" möglich gewordene „engmaschige, wohnortnahe und flexible Betreuung" machte Leja bei einer Pressekonferenz am Montag in Innsbruck schließlich als maßgebliche Gründe für diese Studienergebnisse aus. Die „telemedizinischen Tools", die den Patienten im Rahmen dieses Programmes ausgehändigt werden, also unter anderem Blutdruckgerät und Smartphone, führten zu einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität, betonte die Landesrätin.