„Sesam, öffne dich“

Schiebetüren sind ein beliebtes Gestaltungs- und Funktionselement in den unterschiedlichsten Bereichen. Die Steuerung der Anlagen erfolgt über Sensoren, welche an der Decke an- oder in die Decke eingebaut sind. Obwohl diese Sensoren in der Zwischenzeit technisch komplexe Geräte sind, können sie nicht Gedanken lesen. Sie können nicht erkennen, ob die sich bewegende Person durch die Schiebe­tür gehen möchte oder eben nur an der Schiebetür vorbeigehen wird. Die Folg­e daraus ist, dass die Schiebetür von Personen ungewollt geöffnet wird.