Land fördert Projekte von sechs Unternehmen mit 4,5 Millionen Euro

Innsbruck – Im Rahmen des Förderungsprogrammes „Regionale Kompetenzzentren“ (kurz: K-Regio) hat die Landesregierung die Förderungen von sechs Unternehmen in der Höhe von 4,5 Mio. beschlossen. Erstmalig seit dem Start von K-Regio im Jahr 2008 findet in der aktuellen Förderperiode eine thematische Schwerpunktsetzung statt. „Mit der thematischen Schwerpunktsetzung in den Bereichen Green, Umwelt und Klima sowie Gesundheit und Digitalisierung forcieren wir gezielt Forschung und Entwicklung in wichtigen Zukunftsfeldern“, erklärt Tirols Wirtschaftslandesrat Anton Mattle (ÖVP).