Seit einer Woche abgängig: 77-Jährige aus Oberhofen tot gefunden

Oberhofen – Traurige Gewissheit: Eine 77-Jährige, die in Oberhofen als abgängig gemeldet worden war, ist tot. Wie die Polizei in einer Aussendung am Dienstag mitteilte, fand ein Fußgänger am Montag eine Frauenleiche am Innsbrucker Innufer. Die Obduktion bestätigte, dass es sich um die Vermisste handelte. Anzeichen für Fremdverschulden gibt es nicht.