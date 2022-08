Tipps für den Notfall: Mit diesen Vorräten überbrückt man einen Stromausfall

Innsbruck – Plötzlich ist es dunkel, Fernseher und Co. fallen aus, der Herd bleibt kalt. Einen mehrtägigen Stromausfall mussten hierzulande bislang nur wenige Menschen miterleben. Einen Eindruck davon bekamen nun allerdings Tausende Menschen in Innsbruck und Umgebung. Sie mussten am Montagvormittag teils bis zu 45 Minuten ohne Strom auskommen.