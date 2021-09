Schock nach Großbrand in Stanz sitzt tief: Spendenkonten eingerichtet

Stanz b. Landeck – „Wir sind zur Rettung der Viecher in den Stall hinein – in letzter Minute“, erzählt Gebhard Wörz. Es ist wahnsinnig schnell gegangen. Gemeinsam mit seinem Bruder lief der Bauer Samstagfrüh in das bereits stark verrauchte Wirtschaftsgebäude, um seine Tiere herauszuholen. „Überall sind die Bretter, Dachziegel heruntergebrochen.“