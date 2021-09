Grüne und Liberale übernehmen in Deutschland das Kommando

➤ Kampf ums Direktmandat: Das prominenteste Duell ums Direktmandat hat zwischen zwei KanzlerkandidatInnen in einem Potsdamer Wahlkreis stattgefunden. Olaf Scholz (SPD) hat es errungen, Annalena Baerbock (Grüne) landete nur auf Platz 3. Der „Corona-Papst“ Karl Lauterbach (SPD) ist drin, der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen (CDU), der wegen seiner Nähe zur AfD umstritten war, nicht. Außenminister Heiko Maas (SPD) hat das Duell gegen Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) um das Direktmandat im Wahlkreis Saarlouis gewonnen. Viele CDU-Minister gingen leer aus, darunter auch die Verteidigungsministerin und ehemalige CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Und auch der bisherige Wahlkreis der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ging an die SPD verloren. Die Grünen schnitten mit 16 Direktmandaten bundesweit so gut ab wie nie zuvor. Baerbocks Co-Vorsitzender Robert Habeck gewann das allererste Direktmandat für seine Partei in Schleswig-Holstein. Der ehemalige Parteichef Cem Özdemir holte sich den Wahlkreis Stuttgart I. Für die Linke gewannen Gregor Gysi (Berlin), Gesine Lötzsch (Berlin) und Sören Pellmann (Leipzig) Direktmandate – und sicherten ihrer Partei damit den Einzug in den Bundestag. Die AfD erhielt 16 Direktmandate.

➤ Frauen bei Grünen und Linken die Mehrheit: Die Grünen haben im neuen Bundestag den höchsten Frauenanteil. In ihrer Fraktion sind 58,5 Prozent der Abgeordneten weiblich. Auch bei der Linken sind es mehr als die Hälfte (53,8 Prozent). Die SPD kommt auf 41,7 Prozent Frauen. Die wenigsten weiblichen Abgeordneten gibt es mit 13,3 Prozent in der Fraktion der AfD. Bei der FDP (23,9) und der Union (23,5) ist der Frauenanteil ungefähr gleich groß. Im Durchschnitt ist gut ein Drittel der Sitze im deutschen Parlament mit Frauen besetzt (34,7 Prozent) – und damit etwas mehr als im bisherigen Bundestag (2017: 31,4).

➤ 35 Abgeordnete: Der neue Bundestag zählt 735 Abgeordnete – nach 709 in der nun zu Ende gehenden Legislaturperiode. Gemessen an Befürchtungen, der neue Deutsche Bundestag könne 800, 900 oder gar 1000 Abgeordnete stark werden, hält sich der Zuwachs um 26 Parlamentarier in Grenzen. Nach Berechnungen des Wahlforschers Robert Vehrkamp geht der Zuwachs in erster Linie auf das Konto der CSU. Diese habe 45 der 46 Direktmandate in Bayern gewonnen, nach dem Zweitstimmenanteil hätten ihr aber nur 34 Sitze zugestanden.