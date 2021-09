Jakob Schubert mit WM-Gold auf die Insel: „Ein unglaubliches Jahr“

Das Ziel sind die Felsen von Mallorca, Spaniens Ferieninsel, die der Schlusspunkt einer langen und erfolgreichen Reise durch das Kletter-Jahr 2021 sein werden. Mit dem Heimsieg beim Weltcup in Innsbruck, Olympia-Bronze in Tokio sowie dem WM-Gold im Vorstieg in Moskau ging so gut wie alles auf im sportlichen Leben des 30-jährigen Innsbruckers. Dazu darf sich Schubert seit dem Erfolg in Russland neben Adam Ondra (CZE) als einziger Vierfach-Weltmeister in zwei Disziplinen bezeichnen.