Tiroler schlafTEQ flagship-store jetzt im EKZ Sillpark in Innsbruck

Im schlafTEQ Liegezentrum im Innsbrucker Sillpark werden Liege-Analysen am Liege-Simulator durchgeführt.

Um dieses in Österreich entwickelte System auch über die Grenzen hinweg bekannt zu machen wurde 2019 die Firma schlafTEQ aus der Taufe gehoben. Dieses Franchise-System ermöglicht es, dass bereits in mehreren Städten Österreichs, der Schweiz und Deutschlands der Proschlaf Liege-Simulator erfolgreich durch geprüfte und zertifizierte Schlafexperten eingesetzt wird. Seit Anfang Mai auch im SILLPARK in Innsbruck.