INNIO Jenbacher treibt die Energiewende voran

Als Global Player exportiert INNIO Jenbacher Schlüsseltechnologien in weltweit mehr als 100 Länder, bei Neuanlagen liegt die Exportquote bei über 95 Prozent, davon rund 60 Prozent in Europa. Die in Tirol entwickelten Energielösungen erzeugen gleichzeitig Strom und Wärme für Industriebetriebe, kommunale Abnehmer oder mehrere 1.000 Einzelhaushalte, und das nahe am Ort des Verbrauchs. Neben ihrer Zuverlässigkeit stehen die Jenbacher Gasmotoren auch für Innovation, Flexibilität und Klimafreundlichkeit. Denn sie laufen nicht nur mit Erdgas und erneuerbaren Gasen, sondern auch mit jenem Energieträger, der derzeit als Kernelement unserer Energiezukunft in aller Munde ist: Wasserstoff (H2).