Entwarnung in Innsbruck: Fliegerbombe entschärft, Sperren aufgehoben

Innsbruck – Der Fund eines Kriegsreliktes in Innsbruck sorgte am Dienstag für einen Großeinsatz am Südring. Gegen 13.30 Uhr stieß man bei Grabungsarbeiten auf einer Baustelle im Bereich Olympiastraße/Südbahnstraße auf eine Fliegerbombe mit einem Gewicht von etwa 200 Kilogramm. Der umliegende Bereich wurde großräumig abgesperrt. Kurz nach 20 Uhr folgte die Entwarnung: Die Bombe konnte entschärft, die Sperre aufgehoben werden.

In einer Verordnung hielt die Polizei am Abend die Maßnahmen im Einzelnen fest: Der Bereich im Radius von 200 Metern um die Fundstelle musste sofort verlassen werden – es sei denn, man war am Einsatz beteiligt. Die zweite Zone umfasste den Radius ab 200 bis 400 Meter. Hier war der Aufenthalt nur in geschlossenen Gebäuden erlaubt. Der Verkehr war im gesamten Bereich gesperrt, ausgenommen waren Einsatzfahrzeuge.