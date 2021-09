Frau trat in Innsbruck plötzlich auf die Straße, Radler stürzte: Zeugen gesucht

Innsbruck – Zeugen eines Unfalls am Dienstagnachmittag sucht aktuell die Innsbrucker Polizei. Demnach fuhr ein 30-jähriger Radler gegen 16.40 Uhr in der Höttinger Au in Richtung Westen. Plötzlich trat unmittelbar vor ihm eine Frau mit einem Kind an der Hand auf die Straße.