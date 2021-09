Rotes Kreuz Tannheim zieht vorübergehend nach Grän

Leise wird es am Sennweg in Tannheim aber deshalb nicht. Die Rettungsmannschaft machte Platz für zahlreiche Bauarbeiter. Nach über 30 Jahren wird das Rotkreuz-Heim nämlich in den kommenden Monaten von Grund auf saniert und erweitert. Ortsstellenleiter Florian Müller: „Das komplette Gebäude ist einfach in die Jahre gekommen und entspricht in keinster Weise den Anforderungen der heutigen Zeit.“ Im Zuge der Sanierungsarbeiten werden unter anderem die Garagen neu gemacht, denn die Autos werden immer größer. Darüber hinaus steht auch die Modernisierung der Bereitschafts-, Aufenthalts- und Schlafräume auf dem Programm. Auch der Schulungsraum wird vom ersten Obergeschoß ins Erdgeschoß verlegt und ist künftig barrierefrei erreichbar.“ Die nicht geringen Kosten der Großbaustelle werden von den Gemeinden des gesamten Tannheimer Tales getragen.