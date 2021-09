25 Jahre: Manege frei für den Innsbrucker Circus Schett

Innsbruck – Dass das Circus-Team rund um Andreas Schett für seine Ausstellung den Wei sraum in einen – jedenfalls halben – Schwarzraum verwandelt hat, ist typisch für die Philosophie des Büros für Kommunikation und Gestaltung. Ist doch Kontext dessen „magic word“ oder eigentlich die Kontextverschiebung. Ginge es ihnen doch um das Erfinden anderer Lesarten gängiger Klischees, letztlich um Mehrwertigkeit, so Schett.

Der Mastermind hinter Circus, der unermüdliche Animator, Netzwerker, Menschen-Zusammenbringer, Redner und Überredner. Der aber gleichzeitig ein überzeugter Teamplayer ist, entstünden die besten Ideen im – fünfköpfigen – Team doch in der Diskussion, nicht selten durch einen Fehler, so der u. a. Trompete spielende Innervillgrater Tausendsassa, der vor 25 Jahren Circus gegründet hat.

In ihrer Geburtstagsschau im Wei sraum, zu der nicht zuletzt die Verleihung des Arthur-Zelger–Preises für gute Gestaltung im heurigen Frühjahr den Anstoß gegeben hat, wird designmäßig naturgemäß erstklassig demonstriert, was Circus alles ist. Wobei eine ganze Wand das in Schwarz-Weiß flirrende Sujet des Büros einnimmt, an dem sie nächtelang gebastelt hätten, wie Schett schmunzelnd verrät.