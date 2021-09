53-Jähriger sägte in Tulfes aus Frust 127 Bäume an

Innsbruck – Mit erkennbarer Reue händigt der Angeklagte drei Waldbesitzern jeweils ein Kuvert mit dem Schadenersatz in bar aus. Er entschuldigt sich persönlich für das, was er ihnen angetan hat. Es war das Ende einer Verhandlung am Innsbrucker Landesgericht gestern Vormittag. Der Mann wurde beschuldigt, im März 127 Bäume im Bereich Volderwald in Tulfes mit einer Kettensäge beschädigt zu haben.