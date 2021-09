TT-Leitartikel: Vorsicht Baustelle im Euregio-Büro

Das gemeinsame Büro der Europaregion Tirol, Südtirol und Trentino in Brüssel ist eine Dauer-Baustelle. In mehrfacher Hinsicht. Offenbar wurde in den vergangenen Jahren mehr in den millionenschweren Ankauf von Nachbargebäuden hineingesteckt als in die inhaltliche Weiterentwicklung der Tiroler „EU-Botschaft“. Darüber hinaus erweisen sich die stets als Schnäppchen angepriesenen Immobilieninvestitionen nachträglich als Flop. Impulse gehen vom Euregio-Büro hingegen schon seit ewigen Zeiten keine mehr aus. So vermisst der Landesrechnungshof eine klare Priorisierung der Aufgaben, die Ziele für die jeweiligen Aufgaben sind weder qualitativ noch quantitativ definiert.