Afghanistan: Außerordentlicher G20-Gipfel am 12. Oktober in Italien

Rom – Am 12. Oktober wird ein außerordentlicher G20-Gipfel zu Afghanistan stattfinden. Dies kündigte Italiens Ministerpräsident Mario Draghi am Mittwoch in Rom an. Italien hat derzeit den G20-Vorsitz inne. Der Gipfel sei notwendig, um eine humanitäre Katastrophe in dem asiatischen Land abzuwenden, sagte Draghi. Italien hat bisher etwa 5000 afghanische Flüchtlinge aufgenommen.