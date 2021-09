Prozess um eskalierten Streit von Lkw-Fahrern in OÖ: Kein Mordversuch

Wels – Zwei ukrainische Lkw-Fahrer, die am Ostersonntag auf einem Parkplatz in Mondsee einen dritten lebensgefährlich verletzt haben sollen, sind am Donnerstag im Landesgericht Wels zu Freiheitsstrafen von zwölf Monaten teilbedingt bzw. 30 Monaten unbedingt verurteilt worden. Die Geschworenen sahen keinen Mordversuch, wie ihn die Staatsanwaltschaft angeklagt hatte, sondern lediglich schwere bzw. absichtlich schwere Körperverletzung. Die Urteile sind rechtskräftig.