Der neue „Barbiere“: Wie man sich Rossini verscherzt

Farben, Frisuren, Fisimatenten: Regisseur Herbert Fritsch bleibt seinem Stil auch an der Staatsoper treu.

Wien – Es darf schon sein, dass nach 54 Jahren eine Produktion wie der alte Wiener „Barbiere“ in den Ruhestand geht. Wie lange sich der neue hält, der von Teilen des Publikums vehement zum Erfolg geklatscht wurde, bleibt abzuwarten. Er ist auf jeden Fall Repertoire-tauglich. Zu danken ist das Herbert Fritsch. Der war Frank-Castorf-Schauspieler, ist Medienkünstler und seit einigen Jahren auch Schauspiel-Regisseur mit Opernausflügen. Aus dem Burgtheater kennt man seine hypernervöse, kunterbunte Regiemasche bereits. Jetzt schlug er auch in der Staatsoper zu und lässt die Sänger zappeln. Und Grimassen schneiden, und sich winden oder Disco-tänzeln oder hupfen oder fummeln ...

Alles nur ganz vorne an der Rampe. In überzogenen Rokoko-Kostümen von Victoria Behr. Das macht Eindruck, wenn auch wenig Sinn. Und es ist ungefähr so witzig wie die Neigungsgruppe ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung) der Faschingsgilde Gigritzpotschn, die für ihren Gastauftritt als Commedia-dell’arte-Stegreif-Truppe beim Karneval von Venedig probt.