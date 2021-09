„Oleanna“-Premiere: Eskalation der achtlosen Macht im Kellertheater

Innsbruck – David Mamets Theaterstück „Oleanna“ ist fast 30 Jahre alt. An Relevanz hat der Stoff des US-Dramatikers aber nichts eingebüßt, im Gegenteil: Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung im beruflichen Umfeld sind damals wie heute an der Tagesordnung. Immerhin, aufgedeckte Skandale haben unter dem Schlagwort #Metoo in den letzten Jahren zu einer Sensibilisierung der Gesellschaft geführt. Es wird weniger weg- und mehr hingeschaut, so zumindest die Hoffnung. Betroffene erhalten Unterstützung durch beratende Stellen, um sich gegen Übergriffe von Vorgesetzten zu wehren.