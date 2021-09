Petra Steinmair-Pösel ist neue Rektorin für die Stamser Hochschule

Bischof Hermann Glettler mit der neuen Direktorin Petra Steinmair-Pösel an der KPH Edith Stein in Stams.

Stams – Die katholisch-pädagogische Hochschule (KPH) Edith Stein in Stams feierte gestern die Amtsübergabe des Direktionspostens. In der Hochschule wurde Rektor Peter Trojer, der über Jahrzehnte die Lehrerbildung im Tiroler Oberland maßgeblich mitgeprägt hat, verabschiedet. Als seine Nachfolgerin konnte die neue Rektorin Petra Steinmair-Pösel von Bischof Hermann Glettler begrüßt werden.

Der prunkvolle Bernardisaal in Stams bot dafür den entsprechenden Rahmen. Steinmair-Pösel ist gebürtige Vorarlbergerin, Theologin und Sozialethikerin. Sie will mit ihrem großen Team der KPH Edith Stein die Lehrer- und Pädagogenbildung weiter gut in die Zukunft führen.

Als Private Pädagogische Hochschule legt die KPH Edith Stein ihren Schwerpunkt auf eine hochqualitative Bildung von Lehrkräften für das Lehramt an der Primar- sowie Sekundarstufe, für die Lehrbefähigung Religion sowie Bildung in der Elementarpädagogik. In Innsbruck, Stams, Feldkirch und Salzburg befinden sich rund 400 Studierende in Ausbildung. Die Weiterbildung umfasst ca. 6000 Teilnahmen jährlich.