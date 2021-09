Die Kleinsten fürs Essen begeistern: Projekt „Schmatzi“ wird 20

Innsbruck – In der Küche herrscht Hochbetrieb. Ein halbes Dutzend „Chefköche“ drängeln sich um die Arbeitsflächen. Tomaten werden geschnippelt, Gnocchi blubbern im Salzwasser. Die eine oder andere Nocke landet auf dem Boden, doch das Sprichwort „Viele Köche verderben den Brei“ wäre fehl am Platz.

„Das passiert im Rahmen des Bildungsprojekts ,Schmatzi‘“, schildert Hortleiterin Christa Kramer. Das wurde vom Ländlichen Fortbildungsinstitut vor 20 Jahren ins Leben gerufen, um Bewusstsein für den Wert und die Regionalität von Lebensmitteln zu schaffen. Essen mit allen Sinnen steht bei „Schmatzi“ im Fokus. Wobei so manche Erfahrung dabei irritiert. Gerade schnuppert der kleine Finn an Lavendelpulver. Sein Urteil ist klar: „Igitt, das stinkt ja!“ Doch auch wenn Finn offenbar kein Lavendelfreund ist, wird ihm der Duft eher in Erinnerung bleiben, als wenn er nur davon gelesen hätte.