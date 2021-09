Gostner vs. Hudovernik: Frontalangriff empört die TVB-Spitzen

Sieht in Karl Gostner (r.) den falschen Mann am Ruder und den TVB ohne Strategie: Thomas Hudovernik.

Innsbruck – Im Innsbruck Tourismus ist Feuer am Dach. Weil mit 29. November in der TVB-Vollversammlung Neuwahlen anstehen. Und der langjährige Obmann Karl Gostner unter Beschuss steht, wie die TT bereits Anfang September berichtete. Damals war es der inzwischen aus dem Vorstand ausgeschiedene, selbst TVB-intern umstrittene August Penz, der Gostner offen in Frage stellte. Auch weil Gostner ihm zuvor mitgeteilt haben soll, dass im neuen TVB-Vorstand für ihn kein Platz mehr reserviert sei.