Mehr als 1400 Heimbewohner in Tirol waren mit Corona infiziert

Innsbruck – Sie waren zu Beginn der Corona-Pandemie, insbesondere aber mit der zweite Welle – neben den Krankenhäusern – jene Gruppe, deren Entwicklung beim Infektionsgeschehen am meisten im Fokus der unterschiedlichen Krisenstäbe im Lande standen. Die Rede ist von den Wohn- und Pflegeheimen in Österreich. Weil diese Personengruppe schon allein ihres Alters wegen in die Hochrisikogruppe fiel.